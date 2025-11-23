Почти 200 тысяч украинцев в США под угрозой утраты легального статуса беженцев — Reuters

Из-за задержек в обработке гуманитарной программы для украинцев почти 200 тысяч человек оказались под угрозой потери своего легального статуса.

Фото: unian.ua

Около 200 тысяч граждан Украины, которые бежали в Соединенные Штаты от войны, оказались в ситуации юридической неопределенности, пока администрация президента США Дональда Трампа не может решить судьбу гуманитарной программы, позволившей беженцам жить и работать в стране, пишет Reuters.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта из-за задержек в обработке гуманитарной программы для украинцев почти 200 тысяч человек оказались под угрозой утраты своего легального статуса.

Ранее гуманитарная программа, введенная в апреле 2022 года, позволила почти 260 000 украинцев въехать в США на первоначальный двухлетний период.

Агентство подчеркивает, что это лишь малая часть из 5,9 миллиона украинских беженцев по всему миру, 5,3 миллиона из которых, по данным ООН, находятся в Европе.

Журналисты Reuters поговорили с двумя десятками украинцев, которые потеряли разрешения на работу и, собственно, работу из-за задержек в обработке заявок на продление. В частности, с работниками технических служб, воспитательницей детского сада, финансовым консультантом, дизайнером интерьеров и студентом колледжа. Они рассказали, как полагаются на собственные сбережения, ищут поддержку в общине и занимают деньги, чтобы обеспечить себя, пока ждут решения по своему статусу.

Некоторые из опрошенных сказали, что опасаются ареста со стороны иммиграционных служб США. Другие сообщили, что остаются дома или уехали из США в Канаду, Европу и Южную Америку.

