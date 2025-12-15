Трамп зателефонує Зеленському та європейським лідерам, щоб обговорити мирну угоду

За даними ЗМІ, телефонна розмова відбудеться під час зустрічі Зеленського з лідерами європейських держав у Берліні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп 15 грудня планує телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів. Про це повідомили два американські джерела, передає Le Monde.

За даними, дзвінок відбудеться під час вечері в Берліні, на якій сьогодні зберуться український Президент і керівники європейських держав.

Очікується, що розмова буде присвячена координації позицій між США, Україною та європейськими партнерами щодо мирної угоди.

Водночас Володимир Зеленськй на пресконференції відповів «можливо», коли його запитали, чи можлива сьогоднішня розмова з американським лідером.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.