Трамп позвонит Зеленскому и европейским лидерам, чтобы обсудить мирное соглашение

20:06, 15 декабря 2025
По данным СМИ, телефонный разговор состоится во время встречи Зеленского с лидерами европейских государств в Берлине.
Президент США Дональд Трамп 15 декабря планирует телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. Об этом сообщили два американских источника, передает Le Monde.

По данным источников, звонок состоится во время ужина в Берлине, на котором сегодня соберутся украинский Президент и руководители европейских государств.

Ожидается, что разговор будет посвящен координации позиций между США, Украиной и европейскими партнерами по вопросу мирного соглашения.

В то же время Владимир Зеленский на пресс-конференции ответил «возможно», когда его спросили, возможен ли сегодняшний разговор с американским лидером.

