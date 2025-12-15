Зеленський: переговори зі США тривають, але щодо територій позиції різняться

Президент наголосив, що питання територіальних поступок точно не актуальне.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо досягнення миру в Україні зі Сполученими Штатами Америки тривають, але щодо територій позиції поки різні. Про це Глава держави сказав на прессконференціїї у Берліні.

«Звісно, не всі питання прості. Є складні речі, зокрема, що стосується територій. Безумовно, всі піднімаються питання. І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими. Діалогу щодо території було достатньо. Мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто», - заявив Президент.

Він наголосив, що питання поступок точно не актуальне.

«Я вважаю, що питання територій болюче. Росія хоче те, що вона хоче… Ми чітко знаємо, чого вони хочуть. Важливо, що американські партнери мене зрозуміли. Безумовно, у нас різні позиції з Росією щодо територій – я радий, що ми одне одного почули. Думаю, що американська сторона, як медіатор, буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус», – зазначив Президент.

Також Зеленський заявив, що найближчі дні можуть відіграти ключову роль у досягненні миру.

