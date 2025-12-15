Зеленский: переговоры с США продолжаются, но по территориальным вопросам позиции расходятся

Президент подчеркнул, что вопрос территориальных уступок точно не является актуальным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по достижению мира в Украине с Соединенными Штатами Америки продолжаются, однако по территориальным вопросам позиции пока различаются. Об этом Глава государства сказал на пресс-конференции в Берлине.

«Конечно, не все вопросы простые. Есть сложные моменты, в частности касающиеся территорий. Безусловно, поднимаются все вопросы. И здесь важно, чтобы мы все работали над тем, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми. Диалога по территориальным вопросам было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно», — заявил Президент.

Он подчеркнул, что вопрос уступок точно не является актуальным.

«Я считаю, что вопрос территорий болезненный. Россия хочет то, что она хочет… Мы четко знаем, чего они хотят. Важно, что американские партнеры меня поняли. Безусловно, у нас разные позиции с Россией по территориальным вопросам — я рад, что мы услышали друг друга. Думаю, что американская сторона, как медиатор, будет предлагать разные шаги, чтобы найти хотя бы какой-то консенсус», — отметил Президент.

Также Зеленский отметил, что ближайшие дни могут сыграть ключевую роль в достижении мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.