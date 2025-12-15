Підвищення зарплат педагогам: Сергій Бабак уточнив, коли і на скільки зростуть виплати

Передбачено поетапне підвищення зарплат педагогам: з 1 січня виплати зростуть на 30%, а з вересня — ще на 20%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено чергове підвищення зарплат педагогам. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

З 1 січня відбудеться підвищення на 30%, а з вересня має бути ще +20% до суми, що є зараз.

«Загалом цього року до зарплат педагогів було додано близько 59 млрд грн. Такого не було ніколи за історію України. Адже вже давно зрозуміло, що оплата праці вчителів — одна з найнижчих порівняно з іншими секторами, і це є величезною проблемою», — вказав він.

За словами Бабака, спочатку в бюджеті було передбачено близько 53 млрд грн саме на зарплати педагогам. Згодом парламентарі домоглися збільшення фінансування ще на 4,8 млрд грн.

Кого стосується підвищення

Додаткове фінансування спрямоване на педагогів різних рівнів освіти.

«Основна ідея полягала в тому, щоб підвищити зарплати працівникам загальної середньої освіти, педагогам в професійній і фахово- передвищій освіті та окремо науково-педагогічним працівникам в університетах», — вказав Бабак.

Водночас дошкільна освіта фінансується з бюджетів громад, а частина професійної та фахово-передвищої освіти — з обласних бюджетів або бюджетів великих міст.

Три мінімальні зарплати — поки недосяжно

Депутати розглядали можливість виконати норму Закону «Про освіту», яка передбачає зарплату вчителя не нижче трьох мінімальних.

Однак, за підрахунками, реалізація цієї норми потребувала б значно більших коштів.

«Але якщо просто зараз в нинішній конструкції системи оплати праці підвищити її до трьох мінімальних, ціна питання становитиме приблизно 336 млрд грн, тоді як у бюджеті 2025 року закладено лише 103 млрд. Для країни, яка воює, така цифра є об’єктивно недосяжною», — уточнив Бабак.

Як зростатимуть зарплати у 2025 році

Парламент також обговорював зміну самої системи оплати праці — зі збільшенням окладу та скороченням надбавок: «Сьогодні оклад дуже малий, але є величезна кількість надбавок. Ми хотіли зробити навпаки: збільшити оклад і мінімізувати надбавки».

За словами Бабака, нинішній рівень оплати є демотивуючим для молодих фахівців: «Зараз молодий учитель отримує на руки десь 6 200 гривень окладу, а з доплатою — близько 8 200 грн. Це абсолютно демотивує».

Утім, від цієї моделі поки що відмовилися. Натомість у 2025 році передбачене поетапне підвищення:

«Після довгих консультацій та дискусій ми відійшли від цих правок, тому з 1 січня відбудеться чергове підвищення на 30%, а з вересня має бути ще +20% до суми, що є зараз».

Крім того, уряду доручено підготувати до 1 вересня нову модель оплати праці.

Дефіцит учителів: до 15% ставок вакантні

Низькі зарплати напряму впливають на кадрову ситуацію в школах.

«Щороку ми готуємо понад 10 тисяч майбутніх учителів, але більшість із них у школу не йдуть — головна причина низька зарплата», — наголосив депутат.

У системі загальної середньої освіти не вистачає десятків тисяч педагогів: «У шкільній системі є 316 тисяч ставок, але фактично працює 272 тисячі. Тобто 44 тисячі — це приховані вакансії, які покриваються сумісництвом. Це близько 15% дефіциту».

Сергій Бабак наголошує, що без створення гідних стартових умов для молодих спеціалістів проблему не вирішити.

«Молодій людині потрібні нормальні стартові умови: можливість зняти житло, планувати майбутнє. Якщо зарплата 8–10 тисяч, вона шукає іншу роботу», — додав парламентар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.