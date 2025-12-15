Повышение зарплат педагогам: Сергей Бабак уточнил, когда и на сколько вырастут выплаты

Предусмотрено поэтапное повышение зарплат педагогам: с 1 января выплаты вырастут на 30%, а с сентября — еще на 20%.

В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено очередное повышение зарплат педагогам. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

С 1 января состоится повышение на 30%, а с сентября должно быть еще +20% к сумме, которая есть сейчас.

«В целом в этом году к зарплатам педагогов было добавлено около 59 млрд грн. Такого не было никогда за историю Украины. Ведь уже давно понятно, что оплата труда учителей — одна из самых низких по сравнению с другими секторами, и это является огромной проблемой», — указал он.

По словам Бабака, изначально в бюджете было предусмотрено около 53 млрд грн именно на зарплаты педагогам. Впоследствии парламентарии добились увеличения финансирования еще на 4,8 млрд грн.

Кого касается повышение

Дополнительное финансирование направлено на педагогов различных уровней образования.

«Основная идея заключалась в том, чтобы повысить зарплаты работникам общего среднего образования, педагогам в профессиональном и профессионально-предвысшем образовании, а также отдельно научно-педагогическим работникам в университетах», — указал Бабак.

В то же время дошкольное образование финансируется из бюджетов общин, а часть профессионального и профессионально-предвысшего образования — из областных бюджетов или бюджетов крупных городов.

Три минимальные зарплаты — пока недостижимо

Депутаты рассматривали возможность выполнить норму Закона «Об образовании», которая предусматривает зарплату учителя не ниже трех минимальных.

Однако, по подсчетам, реализация этой нормы потребовала бы значительно больших средств.

«Но если просто сейчас в нынешней конструкции системы оплаты труда повысить ее до трех минимальных, цена вопроса составит примерно 336 млрд грн, тогда как в бюджете 2025 года заложено лишь 103 млрд. Для страны, которая воюет, такая цифра является объективно недостижимой», — уточнил Бабак.

Как будут расти зарплаты в 2025 году

Парламент также обсуждал изменение самой системы оплаты труда — с увеличением оклада и сокращением надбавок: «Сегодня оклад очень мал, но существует огромное количество надбавок. Мы хотели сделать наоборот: увеличить оклад и минимизировать надбавки».

По словам Бабака, нынешний уровень оплаты является демотивирующим для молодых специалистов: «Сейчас молодой учитель получает на руки где-то 6 200 гривен оклада, а с доплатой — около 8 200 грн. Это абсолютно демотивирует».

Впрочем, от этой модели пока отказались. Вместо этого в 2025 году предусмотрено поэтапное повышение:

«После долгих консультаций и дискуссий мы отошли от этих правок, поэтому с 1 января состоится очередное повышение на 30%, а с сентября должно быть еще +20% к сумме, которая есть сейчас».

Кроме того, правительству поручено подготовить до 1 сентября новую модель оплаты труда.

Дефицит учителей: до 15% ставок вакантны

Низкие зарплаты напрямую влияют на кадровую ситуацию в школах.

«Ежегодно мы готовим более 10 тысяч будущих учителей, но большинство из них в школу не идут — главная причина низкая зарплата», — подчеркнул депутат.

В системе общего среднего образования не хватает десятков тысяч педагогов: «В школьной системе есть 316 тысяч ставок, но фактически работает 272 тысячи. То есть 44 тысячи — это скрытые вакансии, которые покрываются совместительством. Это около 15% дефицита».

Сергей Бабак подчеркивает, что без создания достойных стартовых условий для молодых специалистов проблему не решить.

«Молодому человеку нужны нормальные стартовые условия: возможность снять жилье, планировать будущее. Если зарплата 8–10 тысяч, он ищет другую работу», — добавил парламентар.

