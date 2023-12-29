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  1. В Украине

Нацбанк смягчает некоторые ограничения для населения и бизнеса

14:07, 29 декабря 2023
Изменения направлены и простить получение денежной помощи украинцами, увеличить возможности для экспорта и импорта электроэнергии.
Нацбанк смягчает некоторые ограничения для населения и бизнеса
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Национальный банк смягчил ряд ограничений для населения и бизнеса. Изменения направлены и простить получение денежной помощи украинцами, увеличить возможности для экспорта и импорта электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, с 29 декабря получать пособие от международных гуманитарных организаций можно будет на основании справки о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины. Изменения касаются выплат наличными в национальной валюте Украины.

Ранее получить помощь, поступившую физическому лицу, можно было только на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и может быть использован для заключения сделок на территории Украины.

Кроме того, предоставлена возможность Укрэнерго перечислять средства в пользу европейского офиса по распределению пропускной способности межгосударственных сечений Joint Allocation Office (JAO) за проведение совместного распределения.

«Соответствующие изменения будут способствовать обеспечению импорта электроэнергии в достаточном количестве в случае повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате атак со стороны рф, а также экспорта электроэнергии в случае ее профицита в Украину», - говорится в сообщении.

Также НБУ разрешил резидентам рф и Республики Беларусь, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, оплачивать медицинские услуги в учреждениях здравоохранения.

Изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 28 декабря 2023 г. №195.

 

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