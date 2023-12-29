Нацбанк дозволив громадянам рф та білорусі, як перебувають в Україні, розраховуватися за медичні послуги

Як повідомлялося, Національний банк пом'якшує низку обмежень для населення та бізнесу. Зокрема, регулятор ухвалив відповідне рішення для того, аби забезпечити дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні.
Так, із 29 грудня доповнено перелік виключень із заборони на проведення видаткових операцій за рахунками резидентів рф та рб, які на законних підставах перебувають на території України, операціями з оплати медичних послуг у закладах охорони здоров’я.
Зміни передбачені постановою правління НБУ від 28 грудня 2023 року №195.
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