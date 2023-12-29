Нацбанк дозволив громадянам рф та білорусі, як перебувають в Україні, розраховуватися за медичні послуги

Із переліку заборон виключили проведення операцій з оплати медичних послуг резидентами рф та рб, які на законних підставах перебувають на території України.

Як повідомлялося, Національний банк пом'якшує низку обмежень для населення та бізнесу. Зокрема, регулятор ухвалив відповідне рішення для того, аби забезпечити дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні.

Так, із 29 грудня доповнено перелік виключень із заборони на проведення видаткових операцій за рахунками резидентів рф та рб, які на законних підставах перебувають на території України, операціями з оплати медичних послуг у закладах охорони здоров’я.

Зміни передбачені постановою правління НБУ від 28 грудня 2023 року №195.

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