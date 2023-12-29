Президент Польщі скликав термінове засідання РНБО

Дуда скликав термінове засідання Бюро нацбезпеки, ймовірно, через проникнення невідомого повітряного об’єкта на територію Польщі.

Джерело фото: RMF24

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінове засідання Бюро національної безпеки о 13:00 у зв’язку проникненням на територію країни з України невстановленого об’єкта. Про це повідомляє RMF24.

На засіданні, запланованому на 13:00, передбачається участь глави Міністерства національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, керівників Генерального штабу Вєслава Кукули та оперативного командування генерала Мацея Кліша.

Офіційна тема зустрічі наразі не розголошується, але можна припустити, що обговорюється інцидент, який мав місце на сході території Польщі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 грудня, під час масштабної атаки російських терористів на Україну, на території Польщі зафіксували непізнаний повітряний об'єкт.

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