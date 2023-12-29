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Поліцейських планують звільняти у зв’язку з мобілізацією та зобов’язати затримувати і доставляти ухилянтів до ТЦК

Законопроект Міноборони про посилення мобілізації передбачає можливість звільняти поліцейських у зв'язку з мобілізацією, а також пропонує покласти на них нові обов’язки з доставки ухилянтів до ТЦК.

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Поліцейських планують звільняти у зв’язку з мобілізацією та зобов’язати затримувати і доставляти ухилянтів до ТЦК

13:54, 29 грудня 2023
Законопроект Міноборони про посилення мобілізації передбачає можливість звільняти поліцейських у зв'язку з мобілізацією, а також пропонує покласти на них нові обов’язки з доставки ухилянтів до ТЦК.
Поліцейських планують звільняти у зв’язку з мобілізацією та зобов’язати затримувати і доставляти ухилянтів до ТЦК
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Законопроект про посилення мобілізації 10378, який зареєстрував на поточному тижні Уряд в особі Міноборони, передбачає зміни у частині підстав звільнення поліцейських та розширення їх обов’язків.

Так, змінами до статті 24 Закону «Про Національну поліцію» передбачено, що за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Отже, поліцейські будуть оповіщувати призовників, а також затримувати та доставляти ухилянтів до ТЦК.

Нагадаємо, що  Кабмін також вніс проект 10379 щодо змін до Кримінального кодексу і Кодексу про адмінправопорушення, якими буде посилено відповідальність за військові правопорушення. Зокрема передбачать, що осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до 3 годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до 3 діб.

Також законопроект 10378 вводить нові підстави звільнення поліцейських - у зв’язку з призовом (прийняттям) на військову службу.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що такі ж підстави вводяться для звільнення прокурорів, у тому числі, прокурорів САП, що вже викликало серед останніх певні дискусії.

Автор: Наталя Мамченко

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