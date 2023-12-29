Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня

Закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри також передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО

Внаслідок влучання ракети в 40 метрах від будівлі, в ТУ ДСА вибиті вікна та пошкоджено дах

Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

День початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначить Міністерство юстиції.

Замість 3 млрд – 198 млн на закупівлю військової техніки, – Кабмін вніс зміни до розпорядження про виділення коштів Держспецзв’язку

Уряд поправив розпорядження, яким у вересні запланував виділити Держспецзв’язку 3 млрд грн на закупівлю військової техніки та обладнання.

Лише БЕБ та НАБУ зможуть займатися перевірками господарської діяльності бізнесу, — Кабмін схвалив перезавантаження БЕБ

Кабмін пропонує перезавантажити Бюро економічної безпеки, - схвалено законопроект про позбавлення СБУ функцій державного фінансового контролю.

  1. В Україні

Понад 80% коштів на держзакупівлях витрачаються через систему Prozorro, — Мінекономіки

15:22, 29 грудня 2023
У систему Prozorro повернулися незбройні оборонні закупівлі Міноборони.
Понад 80% коштів на держзакупівлях витрачаються через систему Prozorro, — Мінекономіки
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Цьогоріч через систему Prozorro пройшло втричі більше закупівель, ніж у 2022 році. Обсяги зросли до 480 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro.

За минулий рік Prozorro пережила трансформацію під вимоги воєнного часу. Було суттєво скорочено тривалість процедур, з'явилася можливість приховувати чутливу інформацію, масштабований інструмент закупівель Prozorro Market.

У систему Prozorro повернулися незбройні оборонні закупівлі Міноборони. У результаті лише за пів року на цих тендерах вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% від бюджету.

Також Світовий банк визнав відповідність системи Prozorro своїм правилам.

Перші тендери в системі Prozorro розпочав проєкт UKaid TAPAS для закупівель за гроші донорів.

Очікується, що найближчим часом ЄБРР та інші міжнародні партнери також використовуватимуть систему Prozorro для відновлення України.

Загалом, за результатами 2023 року за завершеними тендерами замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду