Голий в очереті: прикордонники врятували плавця, який прямував до Молдови

Прикордонники на Одещині виявили чоловіка, який спробував перетнути річку Кучурган, намагаючись дістатися до Молдови, використовуючи безпілотник з тепловізором, повідомляє Держприкордонслужба.
Під час спроби подолати річку, чоловік вже перекинув частину своїх речей на протилежний берег. Однак побачивши прикордонників, він заховався в очереті, бувши повністю мокрим та без верхнього одягу.
Прикордонники надали чоловікові перехолодження гарячим чаєм та дали йому сухий одяг, але уникнути складання адміністративного протоколу вдалося. Інцидент зафіксовано, а справу направлено до суду для подальшого вирішення.
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