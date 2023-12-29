Голий в очереті: прикордонники врятували плавця, який прямував до Молдови

В очереті на Одещині знайшли чоловіка, який намагався перепливти річку Кучурган до Молдови

Джерело фото: АрміяInform

Прикордонники на Одещині виявили чоловіка, який спробував перетнути річку Кучурган, намагаючись дістатися до Молдови, використовуючи безпілотник з тепловізором, повідомляє Держприкордонслужба.

Під час спроби подолати річку, чоловік вже перекинув частину своїх речей на протилежний берег. Однак побачивши прикордонників, він заховався в очереті, бувши повністю мокрим та без верхнього одягу.

Прикордонники надали чоловікові перехолодження гарячим чаєм та дали йому сухий одяг, але уникнути складання адміністративного протоколу вдалося. Інцидент зафіксовано, а справу направлено до суду для подальшого вирішення.

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