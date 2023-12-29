Голый в камышах: пограничники спасли пловца, который направлялся в Молдову

В камышах в Одесской области нашли мужчину, который пытался переплыть реку Кучурган в Молдову.

Источник фото: АрмияInform

Пограничники в Одесской области обнаружили мужчину, который попытался пересечь реку Кучурган, пытаясь добраться до Молдовы, используя беспилотник с тепловизором, сообщает Госпогранслужба.

Во время попытки преодолеть реку, мужчина уже перебросил часть своих вещей на противоположный берег. Однако увидев пограничников, он спрятался в камышах, будучи полностью мокрым и без верхней одежды.

Пограничники предоставили мужчине переохлаждение горячим чаем и дали ему сухую одежду, но избежать составления административного протокола удалось. Инцидент зафиксирован, а дело направлено в суд для дальнейшего решения.

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