Голый в камышах: пограничники спасли пловца, который направлялся в Молдову

Пограничники в Одесской области обнаружили мужчину, который попытался пересечь реку Кучурган, пытаясь добраться до Молдовы, используя беспилотник с тепловизором, сообщает Госпогранслужба.
Во время попытки преодолеть реку, мужчина уже перебросил часть своих вещей на противоположный берег. Однако увидев пограничников, он спрятался в камышах, будучи полностью мокрым и без верхней одежды.
Пограничники предоставили мужчине переохлаждение горячим чаем и дали ему сухую одежду, но избежать составления административного протокола удалось. Инцидент зафиксирован, а дело направлено в суд для дальнейшего решения.
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