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  1. В Украине

Голый в камышах: пограничники спасли пловца, который направлялся в Молдову

17:35, 29 декабря 2023
В камышах в Одесской области нашли мужчину, который пытался переплыть реку Кучурган в Молдову.
Голый в камышах: пограничники спасли пловца, который направлялся в Молдову
Источник фото: АрмияInform
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Пограничники в Одесской области обнаружили мужчину, который попытался пересечь реку Кучурган, пытаясь добраться до Молдовы, используя беспилотник с тепловизором, сообщает Госпогранслужба.

Во время попытки преодолеть реку, мужчина уже перебросил часть своих вещей на противоположный берег. Однако увидев пограничников, он спрятался в камышах, будучи полностью мокрым и без верхней одежды.

Пограничники предоставили мужчине переохлаждение горячим чаем и дали ему сухую одежду, но избежать составления административного протокола удалось. Инцидент зафиксирован, а дело направлено в суд для дальнейшего решения.

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