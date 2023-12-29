В Дії приостановят услуги по обмену водительского удостоверения и перерегистрации авто

Услуги по обмену водительского удостоверения и перерегистрации авто временно приостановят также в Кабинете водителя.

Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Дії и Кабинете водителя временно приостановят услуги по обмену водительского удостоверения и перерегистрации транспортного средства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Друзья, с нового года повышается стоимость админуслуг #сервисныецентрыМВД. Поэтому все наши счета будут меняться. И нам нужно время, чтобы внести новые реквизиты в систему», - говорится в сообщении.

Поэтому услуги обмена водительского в кабинете водителя и Дії а также онлайн перерегистрация авто будут недоступны.

В сервисном центре МВД добавляют, как только сервис возобновит работу об этом будет сообщено.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины повысил стоимость сервисных услуг Министерства внутренних дел с 1 января 2024 года.

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