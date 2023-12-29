У Дії призупинять послуги з обміну посвідчення водія та перереєстрації авто

Послуги з обміну посвідчення водія та перереєстрації авто тимчасово будуть призупинені також у Кабінеті водія.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що у Дії та Кабінеті водія будуть тимчасово призупинені послуги з обміну посвідчення водія та перереєстрації транспортного засобу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Друзі, з нового року підвищується вартість адмінпослуг #СервісніЦентриМВС. Саме тому всі наші рахунки будуть змінюватися. І нам потрібен час аби внести нові реквізити до системи», - сказано у повідомленні.

Тож послуги обмін водійського у кабінеті водія та Дії, а також онлайн перереєстрація авто будуть недоступні.

У сервісному центрі МВС додають, щойно сервіс відновить роботу про це буде повідомлено.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.

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