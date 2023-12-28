Скласти теоретичний іспит коштуватиме уже 250 грн: з січня зросте вартість низки сервісних послуг МВС

Щоб отримати посвідчення водія потрібно буде заплатити 230 грн.

Кабінет Міністрів України підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.

Про це йдеться у постанові Уряду №1386 від 27 грудня про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання.

Зокрема, як пише «Інтерафакс-Україна», з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС:

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;

прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;

прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн;

реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 до 350 грн.

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