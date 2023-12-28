Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інститут реєстрації ФОП скасують, а другу та третю групи «спрощенців» обʼєднають в одну, для якої буде обовʼязкове РРО, - Кабмін

Статус фізичної особи – підприємця буде набуватись фізичною особою автоматично за заявочним принципом.

Спрощену систему оподаткування реформують, бо нереформована вона ставить під загрозу податкові надходження, - Національна стратегія доходів від Кабміну

Кабмін у Національній стратегії доходів зазначив, що режим спрощеної системи ставить під загрозу податкові надходження, тому її треба реформувати.

У ДСА та Службі судової охорони визначили, як має виглядати нова уніформа співробітників Судової охорони та як її правильно носити

У Генерала Служби судової охорони на погонах відстань від «дубової гілки» до початку зірки має складати не менше 5 міліметрів.

Яка заробітна плата буде у працівників апаратів судів у 2024 році: прогнози ДСА та Мінфіну

У ДСА та Міністерстві фінансів прогнозують збільшення заробітної плати в апаратах судів у наступному році.

Суддя ОАСК Павло Вовк звернувся до ВРП щодо звільнення члена ВРП Романа Маселка у звʼязку з порушенням антикорупційного закону

У зверненні судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка зазначено про істотне порушення членом ВРП Романом Маселком вимог закону про запобігання корупції.

  1. В Україні

Скласти теоретичний іспит коштуватиме уже 250 грн: з січня зросте вартість низки сервісних послуг МВС

15:29, 28 грудня 2023
Щоб отримати посвідчення водія потрібно буде заплатити 230 грн.
Скласти теоретичний іспит коштуватиме уже 250 грн: з січня зросте вартість низки сервісних послуг МВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Кабінет Міністрів України підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.

Про це йдеться у постанові Уряду №1386 від 27 грудня про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання.

Зокрема, як пише «Інтерафакс-Україна», з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС:

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
  • прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;
  • прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн;
  • реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 до 350 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області