У Туреччині сталася масштабна ДТП: МЗС повідомляє про двох постраждалих українок

Внаслідок масштабної ДТП, що сталася в чорноморському регіоні Туреччини, загинули 10 людей.

Як повідомили у Міністерстві закордонний справ, внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенко, загрози їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Він додав, що генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з‘ясування всіх обставин аварії.

Як раніше повідомлялося, вранці 28 грудня у Туреччині сталася серія ДТП, що призвела до загибелі 10 людей, десятки травмувалися.

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