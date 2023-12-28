Розкрадання деревини на мільйони гривень та хабарництво: ДБР викрило директора однієї з філій держпідприємства «Ліси України»

Слідчі задокументували декілька епізодів у ході яких директор отримав неправомірну вигоду на загальну суму близько 11 тисяч доларів.

Правоохоронці на Вінниччині затримали директора однієї з Філії Центрального лісового Офісу ДСГП «Ліси України» за розкрадання державної деревини на мільйони гривень та хабарництві. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як встановлено, посадовець, за вказівкою керівництва, на систематичній основі вимагав від підлеглих гроші за начебто «вирішення питань» з контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їх діяльності.

«Погрожуючи, у разі відмови накладенням доган, керівник Філії також вимагав від працівників штучно зменшувати обсяги видобутої лісопродукції, для подальшої реалізації «залишків» за готівку, як необлікованих. За попередніми оцінками збитки держави від протиправної діяльності можуть сягати десятків мільйонів гривень», — зазначили в ДБР.

Слідчі Бюро, у межах розпочатого кримінального провадження, задокументували декілька епізодів у ході яких директор отримав неправомірну вигоду на загальну суму близько 11 тисяч доларів. Гроші він надалі розподіляв між посадовцями Центрального лісового Офісу.

Під час отримання частини хабаря в розмірі 4 тисяч доларів посадовець був затриманий «на гарячому». Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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