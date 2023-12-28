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Вартість шафрану встановила новий рекорд: ціна стартує від 1400 доларів

18:15, 28 грудня 2023
Ціна спеції збільшилася вдвічі через зміну клімату.
Вартість шафрану встановила новий рекорд: ціна стартує від 1400 доларів
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Вартість однієї з найдорожчих спецій — шафрану — збільшилася вдвічі порівняно з минулим роком. Про це повідомляє Financial Times.

Так, в Ірані його продають по $1400 за кілограм, а в інших країнах — по $1800.

Як відомо, понад 90% світового шафрану надходить з Ірану. У звіті зазначено, що врожайність шафрану в Ірані в поточному році становитиме менше половини врожаю 2022 року. Очікується, що загальне виробництво шафрану впаде з майже 400 тонн приблизно до 170 тонн.

Виробники та трейдери пояснюють дефіцит шафрану зміною погодних умов і нестачею води. В країні були надзвичайно низькі температури взимку в поєднанні з дуже сухою та спекотною весною й літом. Зокрема, ситуація посилилася повним висиханням тисячі колодязів, призначених для зрошення.

Експерти попереджають, що ситуація може ще більше погіршитися через зміни клімату, які порушують традиційні погодні умови. Поєднання цих факторів створює серйозну проблему для виробництва шафрану та підкреслює вразливість цієї спеції до коливань навколишнього середовища.

Шафран, відомий своїм винятковим ароматом, виразним смаком і яскравим кольором, є найдорожчою пряністю в усьому світі. Це пояснюється трудомісткістю виробництва: одна квітка дає всього лише три рильця, в результаті чого для отримання кілограма прянощі потрібно 200 000 квіток.

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