У грудні в Україні зафіксували три випадки нового різновиду коронавірусу «Пірола»

Два випадки виявили у Вінницькій області та один у Кропивницькому.

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У грудні в Україні зареєстрували три випадки «Пірола» — нового субваріанту коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Новий субваріант вірусу (BA.2.86) під назвою «Пірола» вперше був зафіксований влітку в Ізраїлі, потім його виявили в США, Данії та Великобританії. У серпні ВООЗ опублікувала оцінку ризику нового штаму коронавірусу як такого, що потребує моніторингу на рівні кожної країни.

«Три випадки субваріанту коронавірусу “Пірола” виявили минулого тижня. Два у Вінницькій області та один у Кропивницькому. Захворілі — жінки старше 50 років», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, зараз територією України циркулює 17 штамів вірусу SARS-CoV-2 — це різні субваріанти штаму «Омікрон», і за ними ведеться епідеміологічне спостереження як на рівні України, так і в усьому світі. У кожного субваріанту є певні особливості, але за клінічними симптомами це або середній, або легкий перебіг захворювання.

Симптоми субваріанту «Пірола» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи. Перший лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту «Омікрон» під назвою «Пірола» виявили на Рівненщині у листопаді.

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