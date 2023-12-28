Спрощену систему оподаткування реформують, бо нереформована вона ставить під загрозу податкові надходження, - Національна стратегія доходів від Кабміну

Кабмін у Національній стратегії доходів зазначив, що режим спрощеної системи ставить під загрозу податкові надходження, тому її треба реформувати.

Національна стратегія доходів, ухвалена Урядом 27 грудня, передбачає реформу спрощеної системи оподаткування (ССО).

Як вказує Кабмін серед «проблем, які потребують вирішення», система використовує близько 1,7 мільйона платників податків, які генерують відносно стабільні податкові надходження – близько 0,9 % ВВП у період 2020–2022 років.

Спрощена система передбачає необов’язковий режим, за якого платники податків отримують вигоду як від спрощень щодо дотримання вимог законодавства та виконання адміністративних обов’язків, так і від меншого податкового навантаження, яке у випадку застосування 1-ї або 2-ї групи спрощеного режиму оподаткування, не залежить від розміру одержаного доходу і в жодному випадку не залежить від величини отриманого прибутку.

Хоча ключові питання дизайну спрощеної системи залишаються загалом незмінними кількість платників податку, які застосовують спрощену систему, з кожним роком незмінно зростає. Окрім впливу заходів воєнного стану, зростання ролі ССО можна пояснити двома чинниками: по-перше, зміною основної економічної діяльності суб’єктами господарювання; по-друге, легкою доступністю та привабливістю цього пільгового режиму порівняно зі звичайною податковою системою.

Найбільшою групою учасників у групах 1 і 2 є сектори роздрібної та оптової торгівлі, включаючи ремонт автомобілів, на які припадає приблизно дві третини учасників і обсягу обороту. У групі 3 спостерігається галузевий зсув у бік професійних та ІТ-послуг.

Система налаштована на механічне розширення, зберігаючи внутрішні суперечності та посилюючи стимули для стратегічної поведінки.

По-перше, вказує Кабмін, порогові суми доходу платників єдиного податку з 2021 року індексуються відповідно до розміру мініальної зарплати (МЗП), тоді як поріг реєстрації платника ПДВ – ні, що де-факто робить офіційний поріг ПДВ у 1 мільйон гривень (27 200 доларів США) дедалі неактуальним як параметр політики.

Функціонування системи ПДВ також відчуває тиск через масову участь у спрощеній системі оподаткування.

Враховуючи широке охоплення, деякі платники ПДВ можуть опинитися в умовах недобросовісної конкуренції з учасниками ССО, вказано у документі.

У свою чергу, необов’язковість участі в спрощеній системі для платників ПДВ 3-ї групи створює для ДПС проблеми з доходами та адмініструванням, оскільки лише обрана група учасників бажає стратегічно брати участь у ССО. Тому необхідно прийняти рішення щодо реєстрації всіх платників ССО в системі оподаткування ПДВ у разі досягнення порогу реєстрації платником ПДВ. З точки зору оподаткування бізнесу, режим спрощеної системи ставить під загрозу податкові надходження і впливає на прийняття бізнес-рішень.

Необов’язковість системи означає, що саме платники податків з найбільшими прибутками мають найбільший стимул обирати цю систему, що де-факто призводить до зменшення їхніх податкових зобов’язань.

«Можливості заниження податкових зобов’язань у поєднанні із практичною відсутністю обліку руху товарів, високим рівнем готівкових розрахунків при незастосуванні РРО та необов’язковістю документального підтвердження їх походження товарів, що реалізуються через ССО, є сильними стимулами для різних типів платників податків приховувати обсяги оборотів або певні види діяльності під контурами цієї системи з метою реалізації нелегально ввезених або вироблених товарів, а також реальні обсяги готівкових розрахунків з кінцевими споживачами таких товарів», зазначає Уряд.

Наявність тіньового обігу товарів обумовлює існування нерівних конкурентних умов через необхідність виконання платниками, що не мають можливості використовувати ССО, вимог щодо ведення обліку товарів виконання правил реєстрації готівкових розрахунків та, як наслідок, своєчасної та в повному обсязі сплати податків.

Значний фактично не контрольований обсяг торгівлі контрафактним та контрабандним товаром через розгалужену мережу ФОП, які відповідно до вимог законодавства, звільнені від обов’язку вести облік товарних запасів за місцем їх реалізації, практично змушує добросовісний бізнес, який потрапляє в нерівні конкурентні умови з користувачами ССО почати також використовувати ССО або в комбінації із загальною системою оподаткування, коли через зміну структури бізнесу його окремі найбільш прибуткові сегменти переводяться на ССО.

Особливо небезпечним таке структурування бізнесу з використанням можливостей ССО є для намагань держави забезпечити рівні умови оподаткування праці та неформальної зайнятості. В цьому випадку ССО є найбільшим викликом.

Численні юридичні особи та фізичні особи обирають використання статусу самозайнятої особи в рамках ССО замість оформлення стандартних трудових відносин.

Реформи, необхідні для вирішення виявлених проблем

Отже, буде скасовано інститут реєстрації фізичної особи – підприємця.

Статус фізичної особи – підприємця буде набуватись фізичною особою автоматично за заявочним принципом шляхом відкриття в банківській установі рахунку із статусом «для ведення підприємницької діяльності». Із закриттям такого рахунку, його власник автоматично буде втрачати статус підприємця та право оподатковувати певну частину своїх доходів від ведення бізнесу за правилами та ставками передбаченими для підприємницької діяльності.

Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Реформа буде спрямована на імплементацію наступних змін, у порівнянні з чинною чинної моделлю ССО:

1 - Протягом перехідного періоду, який триватиме три роки ставки єдиного податку (відсотки від обсягу отриманого доходу) для юридичних осіб третьої групи будуть поступово збільшуватися до значення яке буде еквівалентним розміру звичайної ставки податку ПнП (18 % від обсягу прибутку до оподаткування), передбаченої Податковим кодексом України.

Метою такого заходу є заохочення юридичних осіб до поступового протягом трьох років самостійного переходу на загальну систему оподаткування з урахуванням фінансового стану кожного окремого підприємства та його господарських потреб. Після закінчення перехідного періоду для юридичних осіб буде встановлено заборону для перебування на спрощеній системі оподаткування.

2 - Друга та третя групи ССО для фізичних осіб-підприємців будуть об’єднані в одну групу (далі – об’єднана друга група), і всі платники податку, які перебуватимуть на цій об’єднаній системі, сплачуватимуть податок від обсягу отриманого доходу на основі диференційованої шкали ставок. Ця шкала буде передбачати мінімальну ставку в розмірі 3 % для торговельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17 % для низки послуг (з метою заохочення добровільного переходу на загальну систему оподаткування доходів фізичних осіб). Введення диференційованих ставок для окремих видів діяльності, в тому числі послуг, передбачатиме поступове їх підняття протягом трьох років з попереднім обговоренням та визначенням в змінах до Податкового кодексу України.

3 - Перелік видів діяльності, дозволених для участі в першій групі ССО, буде переглянутий з метою скорочення за рахунок високомаржинальних видів бізнесу. Підхід до оподаткування буде переглянуто: буде скасовано фіксований розмір податку та застосовано виключно податок з фактично отриманого доходу, передбачатиметься введення в перехідному періоді застосування максимальних ставок єдиного податку, передбачених для певного виду діяльності після закінчення перехідного періоду, для платників, які не застосовуватимуть РРО або ПРРО.

4 - до платників ССО об’єднаної другої групи буде обов’язковим застосування реєстраторів розрахункових операцій (класичних РРО чи програмних РРО).

5 - Поріг реєстрації платником ПДВ буде ефективно застосовуватися до всіх платників ССО, що забезпечить реєстрацію всіх платників першої групи та об’єднаної другої групи ССО в системі оподаткування ПДВ у разі досягнення такого порогу.

6 - Для селянських фермерських господарств (фізичних осіб), які залишаться в режимі четвертої групи ССО, базу оподаткування буде розширено з року, у якому буде запроваджено оподаткування землі на основі її масової оцінки.

7 - Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до розміру еквівалентного загальному значенню ставки податку ПнП. Метою такого заходу є заохочення юридичних осіб до поступового протягом трьох років самостійного переходу на загальну систему оподаткування з урахуванням фінансового стану кожного окремого підприємства та його господарських потреб. Після закінчення перехідного періоду для юридичних осіб буде встановлено заборону для перебування на спрощеній системі оподаткування.

8 - Будуть скасовані виключення стосовно можливості ведення господарської діяльності без обов’язку здійснювати облік та документально підтверджувати походження товарів, що знаходяться в реалізації. Такий облік буде максимально спрощеним, але обов’язковим незалежно від організаційно-правової форми та/або виду діяльності платника податків.

Умовою, які мають бути виконані для початку реформ, є запровадження доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.

Автор: Наталя Мамченко

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