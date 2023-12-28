У ДСА та Службі судової охорони визначили, як має виглядати нова уніформа співробітників Судової охорони та як її правильно носити

У Генерала Служби судової охорони на погонах відстань від «дубової гілки» до початку зірки має складати не менше 5 міліметрів.

В. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура 27 грудня 2023 року підписав наказ про затвердження Правил носіння однострою та знаків розрізнення співробітниками Служби судової охорони.

Відповідні правила раніше погодив голова Служби судової охорони Павло Малихін.

Нагадаємо, що 11 жовтня 2023 року в. о. голови ДСА також затвердив зразки належності однострою співробітників Служби судової охорони.

Згідно з наказом ДСА, предмети однострою Служби судової охорони будуть виконані в сіро-синіх та чорних кольорах.

Передбачається, що співробітники Служби судової охорони будуть мати кашкети, шапки, кепі, берети, зимові пальто, зимові куртки, сорочки, костюми, бойові сорочки, кітелі, штани, термобілизну, краватки, зимові рукавички, розвантажувальні жилети, туфлі, черевики, кросівки, індивідуальні сумки, рюкзаки і навіть відомче кашне (шарф).

Згідно з вказаними Правилами, у співробітників Служби судової охорони будуть кілька варіантів однострою:

Офіційно-діловий - зазначений вид однострою співробітники ССО будуть носити під час державних заходів, у святкові дні, під час нагородження і на чергову річницю заснування Служби судової охорони.

Повсякденний – такий від однострою співробітники ССО будуть одягати під час роботи в центральному органі управління ССО, територіальних управліннях Судової охорони.

Тактичний – вказаний вид однострою співробітники ССО будуть носити під час охорони приміщень судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку під час судових процесів, а також під час проведення навчань та виконання службових завдань

Тактично-спеціальний – такий від однострою співробітники Судової охорони будуть застосовувати під час забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, під час виникнення надзвичайних ситуацій на території судів та установ системи правосуддя, а також для припинення правопорушень

Право на носіння однострою відтепер мають не тільки діючи співробітники Служби судової охорони, а також колишні співробітники, вже звільнені зі служби, але з наданням права носити однострій.

Крім того співробітникам ССО, яким надано право носіння однострою, забороняється носити:

предмети речового майна, нагрудні знаки і знаки розрізнення непридатного стану

невстановлених зразків або зразків, які не відповідають званню співробітника

одночасно предмети з різних видів одностроїв, а також предмети однострою разом із цивільними

забруднені та невипрасувані предмети однострою, а також предмети, які втратили колір

взуття з пошкодженим верхом та зношеними каблуками

сумки яскравих кольорів

Співробітникам ССО-жінкам в однострої дозволяється носити сумки однотонних неяскравих кольорів.

Під час виконання службових завдань співробітникам Судової охорони рекомендовано утримуватися від:

використання навушників від електронних пристроїв під час ходьби, якщо немає службової потреби

носіння в кишенях предметів, які виступають назовні чи переповнюють їх

носіння рюкзаків (сумок), що своїми шлейками закривають погони на плечах

З повним текстом Правил носіння однострою та знаків розрізнення співробітниками Служби судової охорони можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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