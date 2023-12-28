В ГСА и Службе судебной охраны определили, как будет выглядеть новая униформа сотрудников Судебной охраны и как ее правильно носить

У Генерала Службы судебной охраны на погонах расстояние от «дубовой ветви» до начала звезды должно составлять не менее 5 миллиметров.

И. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура 27 декабря 2023 года подписал приказ об утверждении Правил ношения униформы и знаков различия сотрудниками Службы судебной охраны.

Соответствующие правила ранее согласовал глава Службы судебной охраны Павел Малыхин.

Напомним, что 11 октября 2023 и. о. главы ГСА также утвердил образцы мундира сотрудников Службы судебной охраны.

Согласно приказу ГСА, предметы униформы Службы судебной охраны будут выполнены в серо-синих и черных цветах.

Предполагается, что сотрудники Службы судебной охраны будут иметь фуражки, шапки, кепи, береты, зимние пальто, зимние куртки, рубашки, костюмы, боевые рубашки, кители, брюки, термобелье, галстуки, зимние перчатки, разгрузочные жилеты, туфли, черевики индивидуальные сумки, рюкзаки и даже ведомственное кашне (шарф).

Согласно указанным Правилам, у сотрудников Службы судебной охраны будут несколько вариантов мундира:

Официально-деловой - указанный вид униформы сотрудники ССО будут носить во время государственных мероприятий, в праздничные дни, во время награждения и на очередную годовщину основания Службы судебной охраны.

Повседневный – такой вид мундира сотрудники ССО будут одевать во время работы в центральном органе управления ССО, территориальных управлениях Судебной охраны.

Тактический – указанный вид униформы сотрудники ССО будут носить во время охраны помещений судов, органов и учреждений системы правосудия, поддержания общественного порядка во время судебных процессов, а также во время проведения учений и выполнения служебных задач

Тактически-специальный – такой типа мундира сотрудники Судебной охраны будут применять при обеспечении личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории судов и учреждений системы правосудия, а также для пресечения правонарушений

Право на ношение мундира теперь имеют не только действующие сотрудники Службы судебной охраны, а также бывшие сотрудники, уже уволенные со службы, но с предоставлением им права носить форму.

Кроме того, сотрудникам ССО, которым предоставлено право ношения мундира, запрещается носить:

предметы вещевого имущества, нагрудные знаки и знаки различия в негодном состоянии

неустановленных образцов или образцов, не соответствующих званию сотрудника

одновременно предметы из разных видов мундира, а также предметы мундира вместе с гражданскими предметами

загрязненные и не глаженные предметы униформы, а также предметы, потерявшие цвет

обувь с поврежденным верхом и изношенными каблуками

сумки ярких цветов

Сотрудникам ССО-женщинам вместе с мундиром разрешается носить сумки однотонных неярких цветов.

При выполнении служебных задач сотрудникам Судебной охраны рекомендовано воздерживаться от:

использование наушников от электронных устройств во время ходьбы, если нет служебной необходимости

ношение в карманах предметов, выступающих наружу или переполняющих их

ношения рюкзаков (сумок), своими шлейками закрывающих погоны на плечах

С полным текстом Правил ношения мундира и знаков различия сотрудниками Службы судебной охраны можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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