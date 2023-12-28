В Венгрии Дунай вышел из берегов и затопил набережную в Будапеште: фото

В Будапеште Дунай вышел из берегов.

Источник фото: MTI/Kovács Tamás

В столице Венгрии Будапеште поднимается уровень воды в реке Дунай, в результате чего фиксируют подтопления.

Как пишут венгерские СМИ, вода бежит на набережных и у подножия парламента в Будапеште.

Из-за наводнения пришлось закрыть дороги в нескольких округах.

Также сообщается, что в городе на некоторых участках не курсируют ряд трамваев.

Источник фото: MTI/Kovács Tamás

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