Киевские таможенники обнаружили ценную посылку с украшениями от «Cartier», «Bvlgari» и «Van Cleef&Arpels»

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Любые поступления на карту физлица, за пределами предпринимательства, предлагают облагать налогом по ставке 18%, - Нацстратегия доходов

Кабмин принял Национальную стратегию доходов, которая предлагает, чтобы все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом, подлежали налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц.

Совет правосудия решил рассмотреть жалобу на уволенного еще в 2019 году бывшего заместителя Генпрокурора Анатолия Матиоса

Высший совет правосудия пришел к выводу о целесообразности продления срока рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии прокуроров 2017 года.

Владимир Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Искусственный интеллект и технологии могут помочь в работе судьям, но не заменить их, - Заключение КСЕС

Независимый надзор за технологиями, которые использует судебная система, должен осуществлять орган внутри судебной власти, – Консультативный совет европейских судей (КСЕС) в своем свежем Заключении не только подробно описал, как суды могут использовать в своей работе преимущества технологий, но и озвучил предостережения. Вывод прокомментировал «Судебно-юридической газете» судья КСУ, представитель от Украины в КСЕС Виктор Городовенко.

Институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО, - Кабмин

Статус физического лица – предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу.

  1. В Украине

Киевские таможенники обнаружили ценную посылку с украшениями от «Cartier», «Bvlgari» и «Van Cleef&Arpels»

20:13, 28 декабря 2023
Посылка из Тайваня отправлялась в Днепр, однако таможенники изъяли незадекларированные ювелирные изделия.
Киевские таможенники обнаружили ценную посылку с украшениями от «Cartier», «Bvlgari» и «Van Cleef&Arpels»
Источник фото: Киевская таможня
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Киевские таможенники обнаружили и изъяли коллекцию драгоценностей известных мировых брендов, таких как "Cartier", "Bvlgari" и "Van Cleef&Arpels", которые незадекларировали во время их международной доставки.

Киевская таможня сообщила, что пакет, который прибыл из Тайваня и был предназначен для получателя в городе Днепр, по декларации содержал в себе стальные бусины на сумму в 60 долларов США. Однако во время таможенного досмотра обнаружили 11 ценных украшений из белого и желтого металла, которые были крайне характерными для изделий этих известных брендов, маркированных и имеющих отметки соответствующих производителей. Экспресс-тест подтвердил, что прозрачные камни в украшениях были бриллиантами, которое было определено экспертами позже.

Среди изъятых изделий были:

  • Шесть браслетов от "Cartier" из коллекции "LOVE", выполненных из сплава белого, желтого и розового золота и украшенных бриллиантами.
  • Браслет и три кольца от "Bvlgari" из коллекции "Serpеnti Viper" из сплава белого золота, также инкрустированные бриллиантами.
  • Кольцо от "Van Cleef & Arpels" из коллекции "Magic Alhambra" из сплава желтого золота и вставкой из оникса.

По факту недекларирования драгоценностей составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины. Изделия были изъяты. Их точная стоимость будет определена позже, пока продолжается дальнейшее расследование этого дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області