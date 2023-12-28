Киевские таможенники обнаружили ценную посылку с украшениями от «Cartier», «Bvlgari» и «Van Cleef&Arpels»

Посылка из Тайваня отправлялась в Днепр, однако таможенники изъяли незадекларированные ювелирные изделия.

Источник фото: Киевская таможня

Киевские таможенники обнаружили и изъяли коллекцию драгоценностей известных мировых брендов, таких как "Cartier", "Bvlgari" и "Van Cleef&Arpels", которые незадекларировали во время их международной доставки.

Киевская таможня сообщила, что пакет, который прибыл из Тайваня и был предназначен для получателя в городе Днепр, по декларации содержал в себе стальные бусины на сумму в 60 долларов США. Однако во время таможенного досмотра обнаружили 11 ценных украшений из белого и желтого металла, которые были крайне характерными для изделий этих известных брендов, маркированных и имеющих отметки соответствующих производителей. Экспресс-тест подтвердил, что прозрачные камни в украшениях были бриллиантами, которое было определено экспертами позже.

Среди изъятых изделий были:

Шесть браслетов от "Cartier" из коллекции "LOVE", выполненных из сплава белого, желтого и розового золота и украшенных бриллиантами.

Браслет и три кольца от "Bvlgari" из коллекции "Serpеnti Viper" из сплава белого золота, также инкрустированные бриллиантами.

Кольцо от "Van Cleef & Arpels" из коллекции "Magic Alhambra" из сплава желтого золота и вставкой из оникса.

По факту недекларирования драгоценностей составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины. Изделия были изъяты. Их точная стоимость будет определена позже, пока продолжается дальнейшее расследование этого дела.

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