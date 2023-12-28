Київські митники виявили коштовну посилку із прикрасами від «Cartier», «Bvlgari» та «Van Cleef&Arpels»

Посилка із Тайваню відправлялася в Дніпро, проте митники вилучили незадекларовані ювелірні вироби.

Джерело фото: Київська митниця

Київські митники виявили та вилучили колекцію коштовностей відомих світових брендів, таких як «Cartier», «Bvlgari» та «Van Cleef&Arpels», які незадекларували під час їх міжнародної доставки.

Київська митниця повідомила, що пакунок, який прибув із Тайваню та був призначений для одержувача у місті Дніпро, за декларацією містив у собі сталеві намистини на суму у 60 доларів США. Проте під час митного огляду виявили 11 коштовних прикрас з білого та жовтого металу, що були вкрай характерними для виробів цих відомих брендів, маркованих та маючих позначки відповідних виробників. Експрес-тест підтвердив, що прозорі камені в прикрасах були діамантами, яке було визначено експертами пізніше.

Серед вилучених виробів були:

Шість браслетів від «Cartier» з колекції «LOVE», виконаних зі сплаву білого, жовтого та рожевого золота та прикрашених діамантами.

Браслет та три каблучки від «Bvlgari» з колекції «Serpеnti Viper» зі сплаву білого золота, також інкрустовані діамантами.

Каблучка від «Van Cleef&Arpels» з колекції «Magic Alhambra» зі сплаву жовтого золота та вставкою з оніксу.

За фактом недекларування коштовностей складено протокол про порушення митних правил згідно зі статтею 471 Митного кодексу України. Вироби були вилучені. Їх точна вартість буде визначена пізніше, поки триває подальше розслідування цієї справи.

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