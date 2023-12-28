З 2024 року в Україні безпліддя лікуватимуть за державний кошт, — МОЗ

Програма медичних гарантій покриватиме новий пакет послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)».

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У багатьох країнах лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій фінансується приватно, тож майбутні батьки несуть величезні фінансові витрати. А послуги з відновлення репродуктивного здоров’я є майже недоступними для більшості людей.

Однак, у МОЗ заявили, що змінюють ситуацію в Україні і впроваджують фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій (ПМГ).

ПМГ на 2024 рік покриватиме новий пакет послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)».

Жінок направлятимуть на лікування безпліддя державним коштом виключно за медичними показаннями.

У МОЗ розповідають, що лікарні за таку послугу отримуватимуть 60 324 гривні. Держава планує профінансувати 30 400 лікувальних циклів.

Для долучення до ПМГ за новим пакетом послуг медичні заклади мають укласти контракт із НСЗУ впродовж січня 2024 року за повною формою.

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