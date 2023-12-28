McDonald's відкрив новий ресторан на автодорозі поблизу Києва

Новий ресторан з’явився у селі Стоянка Бучанського району.

Фото: McDonald’s

McDonald’s відкрив новий ресторан, розташований на 20 км після виїзду з Києва — в с. Стоянка Бучанського району. Це село на початку вторгнення рф сильно обстрілювалося, але не було в окупції.

Заклад став сотим серед тих, що працюють у мережі, повідомили в пресслужбі компанії.

Ресторан став другим на автодорозі міжнародного значення «Київ-Чоп». У листопаді 2023 року на цьому напрямку відкрили McDonald’s у Житомирській області.

Новий McDonald’s розташований у комплексі з автозаправною станцією і поруч із супермаркетами, тож клієнти можуть отримати одразу кілька послуг.

В ресторані встановлені термінали самообслуговування для оформлення замовлень, а на МакДрайві — модернізовані цифрові дисплеї. Місця для відвідувачів є як всередині закладу, так і на терасі.

Ресторан і МакДрайв працюватимуть з 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги McDonald’s буде закриватися. Робота буде відновлюватись орієнтовно через годину після скасування тривоги.

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