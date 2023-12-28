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Будь-які надходження на картку фізособи, за межами підприємництва, пропонують оподатковувати за ставкою 18%, - Нацстратегія доходів

Кабмін ухвалив Національну стратегію доходів, яка пропонує, аби всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом, підлягали оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб.

ВРП вирішила розглянути скаргу на колишнього заступника Генпрокурора Анатолія Матіоса, якого звільнили ще у 2019 році

Вища рада правосуддя дійшла висновку про доцільність продовження строку розгляду скарги на рішення Дисциплінарної комісії прокурорів 2017 року.

Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року.

Штучний інтелект і технології можуть значно допомогти у роботі суддям, але не замінити їх, — Висновок КРЄС

Незалежний нагляд за технологіями, які використовує судова система, має здійснювати орган всередині судової влади, - Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) у своєму свіжому Висновку не лише детально описала, як суди можуть використати у своїй роботі переваги технологій, але й перелічила застереження. Висновок прокоментував «Судово-юридичній газеті» суддя КСУ, представник від України в КРЄС Віктор Городовенко.

Інститут реєстрації ФОП скасують, а другу та третю групи «спрощенців» обʼєднають в одну, для якої буде обовʼязкове РРО, - Кабмін

Статус фізичної особи – підприємця буде набуватись фізичною особою автоматично за заявочним принципом.

  1. В Україні

Уряд підтримав положення про інформсистему Нацпрограми інформатизації

19:16, 28 грудня 2023
Упровадження системи надасть змогу зробити проекти інформатизації публічними, а також — формувати аналітичні звіти та статистичні дані.
Уряд підтримав положення про інформсистему Нацпрограми інформатизації
Фото: kmu.gov.ua
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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою затверджено положення про Єдину інформаційну систему Національної програми інформатизації, передає урядовий портал.

Зазначається, що це допоможе визначити її основні завдання та функціональні можливості, а також повноваження її користувачів.

Крім того, постанова дасть змогу технічному адміністратору ДП «ДІЯ» розвивати та адмініструвати систему.

Упровадження системи надасть змогу зробити проекти інформатизації публічними, а також — формувати аналітичні звіти та статистичні дані.

Очікується, що в системі працюватиме понад 41000 юросіб.

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