Уряд підтримав положення про інформсистему Нацпрограми інформатизації

Упровадження системи надасть змогу зробити проекти інформатизації публічними, а також — формувати аналітичні звіти та статистичні дані.

Фото: kmu.gov.ua

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою затверджено положення про Єдину інформаційну систему Національної програми інформатизації, передає урядовий портал.

Зазначається, що це допоможе визначити її основні завдання та функціональні можливості, а також повноваження її користувачів.

Крім того, постанова дасть змогу технічному адміністратору ДП «ДІЯ» розвивати та адмініструвати систему.

Упровадження системи надасть змогу зробити проекти інформатизації публічними, а також — формувати аналітичні звіти та статистичні дані.

Очікується, що в системі працюватиме понад 41000 юросіб.

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