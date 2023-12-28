Його кандидатуру підтримали всі постійні члени організації.

Джерело фото: The Player's Tribune

Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу. Про це повідомили в УАФ.

Під час засідання робочої групи його кандидатуру підтримали всі постійні члени організації, які мають право висунення кандидатів на посаду президента УАФ. Сам Шевченко вже надав письмову згоду на участь у виборах.

Андрій Шевченко є володарем «Золотого м’яча»-2004, Героя України, нагороджений відзнакою «Національна легенда України».

Позачерговий конгрес УАФ, на якому оберуть нового голову організації замість Андрія Павелка, відбудеться 25 січня 2024 року.

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