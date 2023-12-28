Его кандидатуру поддержали все постоянные члены организации.

Источник фото: The Player's Tribune

Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола Об этом сообщили в УАФ.

Во время заседания рабочей группы его кандидатуру поддержали все постоянные члены организации, имеющие право выдвижения кандидатов на пост президента УАФ. Сам Шевченко уже дал письменное согласие на участие в выборах.

Андрей Шевченко является обладателем «Золотого мяча»-2004, Героя Украины, награжден отличием «Национальная легенда Украины».

Внеочередной конгресс УАФ, на котором изберут нового председателя организации вместо Андрея Павелко, состоится 25 января 2024 года.

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