Правительство поддержало положение об информсистеме Нацпрограммы информатизации

Министерство цифровой трансформации сообщило, что Кабинет Министров Украины принял постановление, которым утверждено положение о Единой информационной системе Национальной программы информатизации, передает правительственный портал.
Отмечается, что это поможет определить ее основные задачи и функциональные возможности, а также полномочия ее пользователей.
Кроме того, постановление позволит техническому администратору ГП «Дія» развивать и администрировать систему.
Внедрение системы позволит сделать проекты информатизации публичными, а также формировать аналитические отчеты и статистические данные.
Ожидается, что в системе будет работать более 41 000 юрлиц.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.