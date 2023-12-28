Правительство поддержало положение об информсистеме Нацпрограммы информатизации

Внедрение системы позволит сделать проекты информатизации публичными, а также формировать аналитические отчеты и статистические данные.

Фото: kmu.gov.ua

Министерство цифровой трансформации сообщило, что Кабинет Министров Украины принял постановление, которым утверждено положение о Единой информационной системе Национальной программы информатизации, передает правительственный портал.

Отмечается, что это поможет определить ее основные задачи и функциональные возможности, а также полномочия ее пользователей.

Кроме того, постановление позволит техническому администратору ГП «Дія» развивать и администрировать систему.

Внедрение системы позволит сделать проекты информатизации публичными, а также формировать аналитические отчеты и статистические данные.

Ожидается, что в системе будет работать более 41 000 юрлиц.

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