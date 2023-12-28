McDonald's открыл новый ресторан на автодороге вблизи Киева

Новый ресторан появился в селе Стоянка Бучанского района.

McDonald's открыл новый ресторан, расположенный на 20 км после выезда из Киева – в с. Стоянка Бучанского района. Это село в начале вторжения рф сильно обстреливалось, но не было в оккупации.

Заведение стало сотым среди работающих в сети, сообщили в пресс-службе компании.

Ресторан стал вторым на автодороге международного значения "Киев-Чоп". В ноябре 2023 года на этом направлении открыли McDonald's в Житомирской области.

Новый McDonald's расположен в комплексе с автозаправочной станцией и рядом с супермаркетами, поэтому клиенты могут получить сразу несколько услуг.

В ресторане установлены терминалы самообслуживания для оформления заказов, а на МакДрайве – модернизированные цифровые дисплеи. Места для посетителей есть как внутри заведения, так и на террасе.

Ресторан и МакДрайв будут работать с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги McDonald's будет закрываться. Работа будет возобновляться ориентировочно через час после отмены тревоги.

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