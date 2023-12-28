С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет, — Минздрав

Программа медицинских гарантий будет покрывать новый пакет услуг «Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)».

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Во многих странах лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий финансируется частно, так что будущие родители несут огромные финансовые затраты. А услуги по восстановлению репродуктивного здоровья являются почти недоступными для большинства людей.

Однако в Минздраве заявили, что меняют ситуацию в Украине и внедряют финансирование вспомогательных репродуктивных технологий по программе медицинских гарантий (ПМГ).

ПМГ на 2024 год будет покрывать новый пакет услуг «Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)».

Женщин будут направлять на лечение бесплодия за государственный счет исключительно по медицинским показаниям.

В Минздраве рассказывают, что больницы за такую услугу будут получать 60 324 гривны. Государство планирует профинансировать 30 400 лечебных циклов.

Для присоединения к ПМГ по новому пакету услуг медицинские учреждения должны заключить контракт с НСЗУ в течение января 2024 по полной форме.

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