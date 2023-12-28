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  1. В Украине

В декабре в Украине зафиксировали три случая новой разновидности коронавируса «Пирола»

18:41, 28 декабря 2023
Два случая обнаружили в Винницкой области и один в Кропивницком.
В декабре в Украине зафиксировали три случая новой разновидности коронавируса «Пирола»
Изображение: freepik.com
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В декабре в Украине зарегистрировали три случая «Пирола» – нового субварианта коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Новый субвариант вируса (BA.2.86) под названием «Пирола» впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем его обнаружили в США, Дании и Великобритании. В августе ВОЗ опубликовала оценку риска нового штамма коронавируса как такого, что нуждается в мониторинге на уровне каждой страны.

«Три случая субварианта коронавируса “Пирола” обнаружили на прошлой неделе. Два в Винницкой области и один в Кропивницком. Заболевшие – женщины старше 50 лет», – отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, сейчас по территории Украины циркулирует 17 штаммов вируса SARS-CoV-2 — это разные субварианты штамма «Омикрон», и за ними ведется эпидемиологическое наблюдение как на уровне Украины, так и во всем мире. У каждого субварианта есть определенные особенности, но по клиническим симптомам это либо среднее, либо легкое течение заболевания.

Симптомы субварианта «Пирола» такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможное раздражение глаз и сыпь.

Первый лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса варианта «Омикрон» под названием «Пирола» обнаружили а Ровенщине в ноябре.

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