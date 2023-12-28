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Стоимость шафрана установила новый рекорд: цена стартует от 1400 долларов

18:15, 28 декабря 2023
Цена специи увеличилась вдвое из-за изменения климата.
Стоимость шафрана установила новый рекорд: цена стартует от 1400 долларов
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Стоимость одной из самых дорогих специй – шафрана – увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Financial Times.

Так, в Иране его продают по $1400 за килограмм, а в других странах – по $1800.

Как известно, более 90% мирового шафрана поступает из Ирана. В отчете отмечено, что урожайность шафрана в Иране в текущем году составит менее половины урожая 2022 года. Ожидается, что общее производство шафрана упадет почти с 400 тонн примерно до 170 тонн.

Производители и трейдеры объясняют дефицит шафрана изменением погодных условий и нехваткой воды. В стране были очень низкие температуры зимой в сочетании с очень сухой и жаркой весной и летом. В частности, ситуация усугубилась полным высыханием тысячи колодцев, предназначенных для орошения.

Эксперты предупреждают, что ситуация может еще больше ухудшиться из-за изменений климата, нарушающих традиционные погодные условия. Сочетание этих факторов создает серьезную проблему для производства шафрана и подчеркивает уязвимость этой специи к колебаниям окружающей среды.

Шафран, известный своим исключительным ароматом, выразительным вкусом и ярким цветом, является самой дорогой пряностью по всему миру. Это объясняется трудоемкостью производства: один цветок дает всего лишь три рыльца, в результате чего для получения килограмма пряности требуется 200 000 цветков.

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