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  1. В Украине

Хищение древесины на миллионы гривен и взяточничество: ГБР разоблачило директора одного из филиалов госпредприятия «Леса Украины»

19:24, 28 декабря 2023
Следователи задокументировали несколько эпизодов, в ходе которых директор получил неправомерную выгоду на общую сумму около 11 тысяч долларов.
Хищение древесины на миллионы гривен и взяточничество: ГБР разоблачило директора одного из филиалов госпредприятия «Леса Украины»
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Правоохранители в Винницкой области задержали директора одного из Филиалов Центрального лесного Офиса ГСХП «Леса Украины» за хищение государственной древесины на миллионы гривен и взяточничестве. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как установлено, должностное лицо, по указанию руководства, на систематической основе требовало от подчиненных деньги за якобы «решение вопросов» с контролирующими и правоохранительными органами в случае выявления нарушений в их деятельности.

«Угрожая, в случае отказа наложением выговоров, руководитель Филиала также требовал от работников искусственно уменьшать объемы добываемой лесопродукции, для дальнейшей реализации «остатков» за наличные, как неучтенных. По предварительным оценкам ущерб государства от противоправной деятельности может достигать десятков миллионов гривен», — отметили в ГБР.

Следователи Бюро, в рамках начатого уголовного производства, задокументировали несколько эпизодов, в ходе которых директор получил неправомерную выгоду на общую сумму около 11 тысяч долларов США. Деньги он в дальнейшем распределял между чиновниками Центрального лесного Офиса.

При получении части взятки в размере 4 тысяч долларов чиновник был задержан «на горячем». Ему уже сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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