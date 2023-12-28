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  1. У світі

В Туреччині сталася серія ДТП: 10 загиблих, близько 60 поранених

14:54, 28 грудня 2023
Через туман утворився ланцюг ДТП, люди, які вийшли з пошкоджених транспортних засобів, потрапили під колеса інших.
В Туреччині сталася серія ДТП: 10 загиблих, близько 60 поранених
Джерело фото: FOXhaber
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В регіоні Чорного моря в Туреччині сталася серія ДТП на шосе Північна Мармара, в провінції Сакар’я, віддаленій близько 150 кілометрів від Стамбула, що призвела до загибелі 10 людей, ще 59 отримали, – повідомляє ABC News.

За попередньою інформацією, ДТП спричинило зіткнення легкового автомобіля та вантажівки, що пізніше спричинило подальші аварії залучених інших транспортних засобів.

Свідки події заявили, що деякі з постраждалих загинули через те, що після первинного зіткнення вони вийшли зі своїх автомобілів і перебували біля місця першої аварії.

Подія сталася в умовах густого туману та обмеженої видимості, що ускладнило ситуацію на шляху, що призвело до масштабного ланцюга аварій.

Губернатор Сакар’ї Яшар Караденіз зазначив, що інцидент, ймовірно, спровокувало зіткнення автомобіля з вантажівкою в умовах обмеженої видимості, що в свою чергу спричинило наступні аварії.

Внаслідок аварії було участь щонайменше трьох міжміських автобусів. За інформацією губернатора, кілька постраждалих були травмовані, коли вони вийшли зі своїх транспортних засобів та потрапили під наїзд іншого автомобіля.

Потерпілих доставили до лікарень. Поліція та рятувальні служби продовжують розслідування та надання допомоги на місці події.

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