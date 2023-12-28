Строк звернення до суду з вимогами, які стосуються виготовлення оновлених довідок: позиція КАС ВС

Суд вказав у якому випадку не підлягає застосуванню встановлений 6-місячний строк звернення до адміністративного суду.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду висловився щодо строку звернення до суду з вимогами, які стосуються виготовлення оновлених довідок.

Як повідомили у П'ятому апеляційному адміністративному суді, КАС ВС вказав що, відповідно до приписів ст. 122 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється 6-місячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. КАС України та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Видача довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії державними органами, зазначеними в п. 2 Порядку №45, є одним з етапів реалізації права особи на перерахунок пенсії в порядку, встановленому ст. 63 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-XII.

Згідно із ч. 3 ст. 51 Закону № 2262-XII перерахунок пенсій у зв`язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно із цим Законом, або у зв`язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

Отже, до правовідносин щодо оскарження неправомірних дій чи бездіяльності уповноважених на те суб`єктів владних повноважень щодо видачі довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262-XII та членам їх сімей, не підлягає застосуванню встановлений ч. 2 ст. 122 КАС України 6-місячний строк звернення до адміністративного суду. Застосування вказаного строку звернення до адміністративного суду унеможливить реалізацію права, передбаченого ст. 63 Закону № 2262-XII, на перерахунок пенсії у зв`язку зі зміною видів грошового забезпечення з урахуванням норм ч. 3 ст. 51 цього Закону щодо перерахунку пенсій із дати виникнення права на нього без обмеження строком у разі непроведення перерахунку з вини державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії.

Постанова КАС ВС № 380/12872/23 від 21.12.2023.

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