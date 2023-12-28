Біля узбережжя Севастополя знайшли затонуле судно

І хоча рештки свідчать про відносну сучасність судна, жодних ідентифікаційних позначок не було знайдено.

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У грудні 2023 року біля узбережжя Севастополя, у районі 35-ї Берегової батареї, було знайдено затонуле судно, про що повідомила тренерка збірної Севастополя з підводного спорту Ганна Севастьянова, пише «Крим. Реалії».

Затонулий корабель був виявлений середині грудня після сильного шторму, який обрушився на Кримський півострів 26-27 листопада, змінивши підводний ландшафт у береговій зоні Севастополя.

«Я просто пірнула подивитися, що цікавого може бути на дні, і тут через якийсь час зрозуміла, що внизу не камінь, а щось рукотворне», - сказала тренер.

За даними видання, металева конструкція корпусу свідчить про відносну сучасність судна. Однак будь-які ідентифікаційні позначки, які могли б розкрити історію судна, не було виявлено.

На початку листопада того ж року Крим зазнав сильного шторму, унаслідок чого в різних регіонах було повалено тисячі дерев, сотні будинків отримали пошкодження. За офіційною інформацією влади Криму, через цей шторм загинуло п'ятеро людей.

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