У власність громади Києва повернули незаконно відчужену шахраями квартиру вартістю понад 5 млн грн

Йдеться про 2-кімнатну квартиру по вул. Ярославів Вал.

Фото: Київська міська прокуратура

Територіальній громаді Києва повернули незаконно відчужену 2-кімнатну квартиру по вул. Ярославів Вал вартістю понад 5 млн гривень, яку привласнили шахраї. Про це повідомляє Київська міська прокуратураа.



Як стало відомо, справжнім власником вказаної квартири був одинокий киянин та після його смерті ця квартира мала перейти у комунальну власність.



Але внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору дарування вказана квартира була зареєстрована за фізичною особою та в подальшому незаконно відчужена.



Прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання спадщини відумерлою та витребування до комунальної власності нерухомого майна.



Шевченківський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.



Тепер право власності на квартиру зареєстровано за територіальною громадою.



Крім того, з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які незаконно заволоділи правом власності на вказану квартиру, окружною прокуратурою до Шевченківського райсуду скеровано обвинувальний акт, який наразі розглядається судом.

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