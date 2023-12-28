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  1. В Україні

У власність громади Києва повернули незаконно відчужену шахраями квартиру вартістю понад 5 млн грн

18:03, 28 грудня 2023
Йдеться про 2-кімнатну квартиру по вул. Ярославів Вал.
У власність громади Києва повернули незаконно відчужену шахраями квартиру вартістю понад 5 млн грн
Фото: Київська міська прокуратура
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Територіальній громаді Києва повернули незаконно відчужену 2-кімнатну квартиру по вул. Ярославів Вал вартістю понад 5 млн гривень, яку привласнили шахраї. Про це повідомляє Київська міська прокуратураа. 
 
Як стало відомо, справжнім власником вказаної квартири був одинокий киянин та після його смерті ця квартира мала перейти у комунальну власність.
 
Але внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору дарування вказана квартира була зареєстрована за фізичною особою та в подальшому незаконно відчужена.
 
Прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання спадщини відумерлою та витребування до комунальної власності нерухомого майна.
 
Шевченківський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Тепер право власності на квартиру зареєстровано за територіальною громадою. 
 
Крім того, з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які незаконно заволоділи правом власності на вказану квартиру, окружною прокуратурою до Шевченківського райсуду скеровано обвинувальний акт, який наразі розглядається судом.

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