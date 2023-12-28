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  1. В Украине

В собственность общины Киева вернули незаконно отчужденную мошенниками квартиру стоимостью более 5 млн грн

18:03, 28 декабря 2023
Речь идет о 2-комнатной квартире по ул. Ярославов Вал.
В собственность общины Киева вернули незаконно отчужденную мошенниками квартиру стоимостью более 5 млн грн
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Территориальной общине Киева вернули незаконно отчужденную 2-комнатную квартиру по ул. Ярославов Вал стоимостью более 5 млн гривен, которую присвоили мошенники. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как стало известно, настоящим владельцем указанной квартиры был одинокий киевлянин, и после его смерти эта квартира должна была перейти в коммунальную собственность.

Но в результате мошеннических действий на основании несуществующего договора дарения указанная квартира была зарегистрирована физическим лицом и в дальнейшем незаконно отчуждена.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании наследства вымершим и истребование в коммунальную собственность недвижимого имущества.

Шевченковский районный суд Киева согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Теперь право собственности на квартиру зарегистрировано за территориальной общиной.

Кроме того, с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, незаконно завладевших правом собственности на указанную квартиру, окружной прокуратурой в Шевченковский райсуд направлен обвинительный акт, рассматриваемый сейчас судом.

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