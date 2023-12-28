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Какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году: прогнозы ГСА и Минфина

В ГСА и Министерстве финансов прогнозируют увеличение заработной платы в аппаратах судов в следующем году

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Какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году: прогнозы ГСА и Минфина

13:25, 28 декабря 2023
В ГСА и Министерстве финансов прогнозируют увеличение заработной платы в аппаратах судов в следующем году
Какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году: прогнозы ГСА и Минфина
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В Государственной судебной администрации и Министерстве финансов рассказали об уровне заработной платы, которую, вероятно, будут получать работники аппаратов судов в 2024 году. 

Как сообщил 18 декабря во время заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения финансирования судебной власти и. о. главы ГСА Максим Пампура, бюджет судебной власти на 2024 год дополнительно увеличен на 3 млрд. гривен.

Следовательно, это отразится на размере заработной платы работников аппаратов судов.

«Работники аппаратов судов точно будут получать больше, но, сколько это точно в деньгах, пока не скажу, поскольку пока нет решения Правительства относительно размера должностных окладов в следующем году», - рассказал Максим Пампура.

 В свою очередь директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова сообщила, что заработная плата работников аппаратов судов «увеличится».

«Оклады секретарей судебного заседания после классификации должностей поднимут до уровня главных специалистов высшего уровня, поэтому только должностной оклад секретаря судебного заседания может составить 13,5 тыс. гривен. А еще будут премии в размере 30%, надбавки и материальная помощь при наличии фонда оплаты труда», - отметила Людмила Рожкова.

Автор Вячеслав Хрипун

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