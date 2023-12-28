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Яка заробітна плата буде у працівників апаратів судів у 2024 році: прогнози ДСА та Мінфіну

13:25, 28 грудня 2023
У ДСА та Міністерстві фінансів прогнозують збільшення заробітної плати в апаратах судів у наступному році.
Яка заробітна плата буде у працівників апаратів судів у 2024 році: прогнози ДСА та Мінфіну
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У Державній судовій адміністрації та Міністерстві фінансів розповіли про рівень заробітної плати, яку ймовірно будуть отримувати працівники апаратів судів у 2024 році.

Як повідомив 18 грудня під час засідання Робочої групи з питань забезпечення фінансування судової влади в. о. голови ДСА Максим Пампура, бюджет судової влади на 2024 рік додатково збільшено на 3 млрд. гривень.

Відтак, це позначиться на розмірі заробітної плати працівників апаратів судів.

«Працівники апаратів судів точно будуть отримувати більше, але скільки це точно в грошах, поки не скажу, оскільки поки що немає рішення Уряду щодо розміру посадових окладів у наступному році», - розповів Максим Пампура.

У свою чергу, директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова повідомила, що заробітна плата працівників апаратів судів «збільшиться».

«Оклади секретарів судового засідання після класифікації посад піднімуть до рівня головних спеціалістів вищого рівня, відтак тільки посадовий оклад секретаря судового засідання може скласти 13,5 тис. гривень. А ще будуть премії у розмірі 30%, надбавки та матеріальна допомога у разі наявності фонду оплати праці», - зазначила Людмила Рожкова.

Автор В’ячеслав Хрипун

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