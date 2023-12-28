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  1. В Украине

У побережья Севастополя нашли затонувшее судно у побережья Севастополя

18:29, 28 декабря 2023
И хотя остатки свидетельствуют об относительной современности судна, никаких идентификационных отметок не было найдено.
У побережья Севастополя нашли затонувшее судно у побережья Севастополя
Источник фото: открытые источники
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В декабре 2023 года у побережья Севастополя, в районе 35-й Береговой батареи, было найдено затонувшее судно, о чем сообщила тренер сборной Севастополя по подводному спорту Анна Севастьянова, пишет "Крым. Реалии".

Затонувший корабль был обнаружен в середине декабря после сильного шторма, который обрушился на Крымский полуостров 26-27 ноября, изменив подводный ландшафт в береговой зоне Севастополя.

"Я просто нырнула посмотреть, что интересного может быть на дне, и тут через какое-то время поняла, что внизу не камень, а что-то рукотворное", - сказала тренер.

По данным издания, металлическая конструкция корпуса свидетельствует об относительной современности судна. Однако какие-либо идентификационные отметки, которые могли бы раскрыть историю судна, не были обнаружены.

В начале ноября того же года Крым подвергся сильному шторму, в результате чего в разных регионах были повалены тысячи деревьев, сотни домов получили повреждения. По официальной информации властей Крыма, из-за этого шторма погибли пять человек.

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