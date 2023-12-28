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В Турции произошла серия ДТП: 10 погибших, около 60 раненых

14:54, 28 декабря 2023
Из-за тумана образовалась цепь ДТП, люди, вышедшие из поврежденных транспортных средств, попали под колеса других.
В Турции произошла серия ДТП: 10 погибших, около 60 раненых
Источник фото: FOXhaber
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В регионе Черного моря в Турции произошла серия ДТП на шоссе Северная Мармара, в провинции Сакарья, отдаленной около 150 километров от Стамбула, что привело к гибели 10 человек, еще 59 получили, - сообщает ABC News.

По предварительной информации, ДТП вызвало столкновение легкового автомобиля и грузовика, что позже повлекло дальнейшие аварии привлеченных других транспортных средств.

Свидетели происшествия заявили, что некоторые из пострадавших погибли из-за того, что после первичного столкновения они вышли из своих автомобилей и находились возле места первой аварии.

Происшествие произошло в условиях густого тумана и ограниченной видимости, что осложнило ситуацию на дороге, что привело к масштабной цепи аварий.

Губернатор Сакарьи Яшар Карадениз отметил, что инцидент, вероятно, спровоцировало столкновение автомобиля с грузовиком в условиях ограниченной видимости, что в свою очередь повлекло последующие аварии.

В результате аварии было участие по меньшей мере трех междугородних автобусов. По информации губернатора, несколько пострадавших были травмированы, когда они вышли из своих транспортных средств и попали под наезд другого автомобиля.

Пострадавших доставили в больницы. Полиция и спасательные службы продолжают расследование и оказание помощи на месте происшествия.

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