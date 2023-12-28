В Турции произошло масштабное ДТП: МИД сообщает о двух пострадавших украинках

В результате масштабного ДТП, которое произошло в черноморском регионе Турции, погибли 10 человек.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Сакария пострадали двое украинок.

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, угрозы их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Он добавил, что генеральное консульство Украины в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам, а также взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии.

Как ранее сообщалось, утром 28 декабря в Турции произошла серия ДТП, повлекшая гибель 10 человек, десятки травмировались.

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