Сдать теоретический экзамен будет стоить уже 250 грн: с января вырастет стоимость ряда сервисных услуг МВД

Чтобы получить водительское удостоверение нужно будет заплатить 230 грн.

Кабинет Министров Украины повысил стоимость сервисных услуг Министерства внутренних дел с 1 января 2024 года.

Об этом говорится в постановлении Правительства №1386 от 27 декабря о внесении изменений в перечень платных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Государственной миграционной службы, и размера платы за их предоставление.

В частности, как пишет «Интерфакс-Украина», с 1 января 2024 повышается стоимость услуг территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД:

выдача удостоверения водителя на право управления транспортными средствами повысилась с 26 до 230 грн;

прием теоретического экзамена – с 13 до 250 грн;

прием практического экзамена – с 13 до 420 грн;

регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или ее формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без нее, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок – с 200 до 350 грн.

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