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Более 80% средств на госзакупках тратятся через систему Prozorro, - Минэкономики

15:22, 29 декабря 2023
В систему Prozorro вернулись вооруженные оборонные закупки Минобороны.
Более 80% средств на госзакупках тратятся через систему Prozorro, - Минэкономики
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В этом году через систему Prozorro прошло втрое больше закупок, чем в 2022 году. Объемы выросли до 480 млрд. грн. Об этом сообщает Министерство экономики.

По состоянию на последние месяцы более 80% средств на закупках тратятся именно через систему Prozorro.

За прошедший год Prozorro пережила трансформацию под требования военного времени. Была существенно сокращена длительность процедур, появилась возможность скрывать чувствительную информацию, масштабированный инструмент закупок Prozorro Market.

В систему Prozorro вернулись вооруженные оборонные закупки Минобороны. В результате только за полгода на этих тендерах удалось сэкономить около 7 млрд грн, или 16% от бюджета.

Также Всемирный банк признал соответствие системы Prozorro своим правилам.

Первые тендеры в системе Prozorro приступил к проекту UKaid TAPAS для закупок за деньги доноров.

Ожидается, что в ближайшее время ЕБРР и другие международные партнеры будут использовать систему Prozorro для восстановления Украины.

В целом по результатам 2023 года по завершенным тендерам заказчикам удалось снизить цену своих закупок на 37 млрд грн от ожидаемой стоимости.

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